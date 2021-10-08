Мировое обозрение

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Экспорт Германии сократился за август, а импорт увеличился

Экспорт Германии сократился за август, а импорт увеличился

Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ уменьшилось в августе текущего года до 10,7 млрд евро по сравнению с 17,9 млрд евро в июле, следует из данных Федерального статистического управления страны (Destatis).

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