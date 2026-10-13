Трое жителей Энергодара ранены при обстреле ВСУ спорткомплекса у ЗАЭС

Трое мирных жителей Энергодара пострадали в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) спортивного комплекса у Запорожской АЭС.
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