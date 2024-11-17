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Сестра Ким Чен Ына сообщила о "вещах подонков" из Южной Кореи в приграничье КНДР

Сестра Ким Чен Ына сообщила о "вещах подонков" из Южной Кореи в приграничье КНДР

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера Корейской народной демократической республики (КНДР) Ким Чен Ына Ким Ё Чжон резко осудила действия Южной Кореи, сообщив об очередном распространении агитационных материалов вблизи границы.

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