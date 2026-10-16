Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что лидеры ЕС обсудили возможные ограничения на выдачу виз русским. Планируется обсуждение финансовой помощи Украине в ноябре и декабре.
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