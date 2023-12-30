В Роскачестве объяснили, в каких бокалах нужно подавать игристое вино

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, что игристое вино следует подавать охлажденным и в бокалах для белого вина.
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