Более 160 площадок для безопасного празднования Рождества подготовили в Ленобласти

Сотрудники МЧС находятся в режиме повышенной готовности. Более 160 площадок по всем районам Ленинградской области станут местом для Рождественских богослужений, детских праздников с колядками и народных гуляний.
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