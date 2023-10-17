Боевиков ВСУ поразила русская "Тосочка", имеющая 3 главных достоинства

Солдаты армии России применили против скопления сил ВСУ огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"РИА Новости со ссылкой на Минобороны России сообщает, что русские бойцы применили в зоне специальной операции расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".
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