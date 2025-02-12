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«Милан» проиграл «Фейеноорду» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

«Милан» проиграл «Фейеноорду» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

В первом стыковом матче за за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» одержал победу над «Миланом».

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