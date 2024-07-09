Амурская бадминтонистка Дарья Мелехова выполнила норматив кандидата в мастера спорта

На чемпионате России по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в подмосковном городе Раменское с 26 июня по 1 июля, амурчанка Дарья Мелехова заняла пятое место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.