Амурская бадминтонистка Дарья Мелехова выполнила норматив кандидата в мастера спорта

На чемпионате России по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в подмосковном городе Раменское с 26 июня по 1 июля, амурчанка Дарья Мелехова заняла пятое место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
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