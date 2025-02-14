Каждый сам за себя? Каких правил стоит придерживаться на современном свидании

Поиск второй половинки — извечная тема, и все кафешки регулярно заполнены влюбленными. Однако при нынешних ценах далеко не все претенденты на руку и сердце готовы дарить цветы, оплачивать счет за ужин и добиваться расположения избранницы.
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