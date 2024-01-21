Трампа представили в образе надвигающего торнадо 

С более чем показательной обложкой вышел очередной номер Courrier International. На первой полосе французского еженедельника изображена надвигающаяся грозная буря, у которой хорошо проглядываются черты бывшего американского президента Дональда Трампа.
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