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Депутат Рады Рахманин: ВСУ не хватает оружия для комплектования новых бригад

Депутат Рады Рахманин: ВСУ не хватает оружия для комплектования новых бригад

Xлен комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия для комплектования новых подразделений.

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