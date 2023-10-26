Депутат Рады Рахманин: ВСУ не хватает оружия для комплектования новых бригад

Xлен комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия для комплектования новых подразделений.
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