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Митрофанов день: что сегодня нельзя делать, жуткие приметы

Митрофанов день: что сегодня нельзя делать, жуткие приметы

Сегодня, 6 декабря, верующие отмечают день памяти святителя Митрофана Воронежского. Епископ стал известен благодаря праведной жизни, посвященной смиренному служению церкви, проповеди христианства и укреплению православной веры в русском государстве.

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