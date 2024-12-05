Митрофанов день: что сегодня нельзя делать, жуткие приметы

Сегодня, 6 декабря, верующие отмечают день памяти святителя Митрофана Воронежского. Епископ стал известен благодаря праведной жизни, посвященной смиренному служению церкви, проповеди христианства и укреплению православной веры в русском государстве.
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