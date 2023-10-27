Олег Царёв находится в реанимации после покушения в Крыму

Экс-нардеп Верховной рады Олег Царев попал в реанимацию после совершенного на него нападения в Ялте. Об этом сообщили сразу несколько источников, информацию подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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