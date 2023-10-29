Минздрав Газы: Число погибших превысило восемь тысяч человек

В Минздраве сектора Газа поделились информацией о том, что количество граждан, которые оказались убиты из-за нанесённых войсками Вооружённых сил израиля артиллерийских и бомбовых ударов, достигло планки в восемь тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии