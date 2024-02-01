В Госдуме предупредили работающих пенсионеров: "Не надо хитрить!".

Секушин Леонид Источник чего? Отвечал на вопросы он . По ТВ показывали. Или Вам надо, чтобы я запомнил день, час, канал и что ни будь ещё? Погуглите. Может, найдёте.

Людмила Фирстова Евгений Бут, вы написали, что лишают пенсии, а не индексации, а это, как говорится.....две большие разницы,