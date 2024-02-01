Зачем многие пенсионеры работают? От скуки или с целью заработать хотя бы немного денег, чтобы жить лучше, так как на одну пенсию хорошо жить сложно? Скорее всего это второй вариант.
В Госдуме предупредили работающих пенсионеров: "Не надо хитрить!".
Комментарии
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Секушин Леонид
Источник чего? Отвечал на вопросы он . По ТВ показывали. Или Вам надо, чтобы я запомнил день, час, канал и что ни будь ещё? Погуглите. Может, найдёте.
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2 час.
Людмила Фирстова
Евгений Бут, вы написали, что лишают пенсии, а не индексации, а это, как говорится.....две большие разницы,
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2 час.
Людмила Фирстова
Секушин Леонид, слова вырваны из контекста! Он говорил о ВСЕХ поправках в Конституции, а не только об индексации пенсий!
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2 час.
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