Пленный рассказал, что его бросили в первый бой, ничего не объясняя

Минобороны России публикует видеозапись беседы с пленным украинцем. Вячеслав Грабына признался, что в его подразделении царил такой беспорядок, что его вместе с сослуживцами бросили в первый бой, толком ничего не объяснив.
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