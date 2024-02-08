CAS: дедушка Валиевой не предоставил рецепта и чеки на покупку триметазидина

Спортивный арбитражный суд (CAS) в мотивировочной части решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объяснил свое недоверие к оправданию спортсменки насчет причины попадания в ее организм допинга.
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