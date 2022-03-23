Я не хотел воевать: пленный боец ВСУ откровенно рассказывает о ситуации в Попасной

В Попасной Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Народная милиция ЛНР совместно с российскими ВС сражается буквально за каждый десяток метров населенного пункта, который за 8 лет конфликта на Донбассе превратился в настоящий укрепрайон.
В Попасной Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Народная милиция ЛНР совместно с российскими ВС сражается буквально за каждый десяток метров населенного пункта, который за 8 лет конфликта на Донбассе превратился в настоящий укрепрайон.
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