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Хозяев оштрафуют за шумных арендаторов

Хозяев оштрафуют за шумных арендаторов

Хозяев оштрафуют за шумных арендаторов Анна КрицкаяДепутаты Государственной Думы предлагают внести поправки в Жилищный кодекс таким образом, чтобы арендодатель, то есть собственник, следил за соблюдение арендаторами российского законодательства.

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