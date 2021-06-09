Хозяев оштрафуют за шумных арендаторов Анна КрицкаяДепутаты Государственной Думы предлагают внести поправки в Жилищный кодекс таким образом, чтобы арендодатель, то есть собственник, следил за соблюдение арендаторами российского законодательства.