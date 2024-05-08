Песков прокомментировал встречу Путина с Пашиняном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном в среду, 8 мая, заявил, что Москва смотрит оптимистично на перспективы отношений двух стран, – сообщают СМИ.
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