Сомали: 8 сентября местные СМИ сообщили, что 10 сотрудников гуманитарной помощи были похищены боевиками «Аш-Шабааб» в Рааре, район Буур-Хакаба, регион Бай.
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