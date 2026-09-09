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Контрафронт

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Сомали: 8 сентября местные СМИ сообщили, что 10 сотрудников гуманитарной помощи были похищены...

Сомали: 8 сентября местные СМИ сообщили, что 10 сотрудников гуманитарной помощи были похищены боевиками «Аш-Шабааб» в Рааре, район Буур-Хакаба, регион Бай.

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