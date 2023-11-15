Эксперимент по маркировке ветпрепаратов может начаться в РФ с декабря

В Минпромторге выступили с инициативой проведения в стране эксперимента по маркировке ветпрепаратов. Начать его предлагается с декабря и завершить к сентябрю следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
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