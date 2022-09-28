В Хабаровском крае пресечена незаконная деятельность троих браконьеров

В ходе проведения третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2022» сотрудники ОМВД России по Ульчскому району совместно с коллегами из УМВД России по Хабаровскому краю на разных участках реки Амур задержали двоих жителей Ульчского и одного жителя Хабаровского районов в возрасте 61, 46 и 37 лет.