Британский регулятор изучает вопрос об исключениях из правил для токенизированного золота

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) проводит консультации, чтобы выяснить, следует ли освободить некоторые продукты на основе токенизированного золота от соблюдения правил регулирования фондов.
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