«Главный козырь не разыгран»: Эксперт объяснил смысл странного наступления ВСУ вполсилы

Военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA News Анатолий Матвийчук в интервью изданию «Царьград» объяснил смысл странного наступления ВСУ вполсилы.
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