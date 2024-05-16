Свердловские чиновники вынужденно сменили формат заседаний — по необычной причине

Заседание свердловского правительства днем 16 мая прошло в заочном формате. Как пояснил URA.RU осведомленный источник, все из-за того, что многих чиновников, включая губернатора Евгения Куйвашева, просто нет в городе.
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