The Fed's Mortgage Policy Made Homeownership Cost More Authored by Antón Chamberlin via The Daily Economy, The median household in Miami earns about $62,000 annually; homeowners with a mortgage have monthly housing costs pushing $2,900.
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