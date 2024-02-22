Иностранная пресса сообщает о формировании Россией мощного наступательного кулака в Запорожской области.
Букмекеры и СВО, русские собирают 50-тысячное войско, Чехия натаскивает ВСУ: Горячая СВОдка
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Отмучился.
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17 час.
Гарибян Сусанна
Обменяют и опять пойдёт стрелять в наших. Хохла не переделаешь.
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17 час.
Гарибян Сусанна
Чехи забыли как в 1945 году умоляли русских прийти на помощь в боях с фашистами. И как встречали наших танкистов и пехоту рванувших им на помощь из Германии через горы. За предательство прибётся дорого заплатить, уж Господь это сделает, получат по полной. А нам урок: с такими подонками дружить нельзя и помогать им не надо, чтобы у них ни случилось.
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17 час.
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