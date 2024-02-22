Гарибян Сусанна

Чехи забыли как в 1945 году умоляли русских прийти на помощь в боях с фашистами. И как встречали наших танкистов и пехоту рванувших им на помощь из Германии через горы. За предательство прибётся дорого заплатить, уж Господь это сделает, получат по полной. А нам урок: с такими подонками дружить нельзя и помогать им не надо, чтобы у них ни случилось.