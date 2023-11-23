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Менее двух недель остается у налогоплательщиков, чтобы уплатить имущественные налоги за 2022 год

До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2022 год остается менее двух недель. Напоминаем, имущественные налоги уплачивает каждый собственник, который владеет участком земли, жилым домом, квартирой или комнатой, другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы.

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