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Газета.ру

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Союз хлебопечения попросил ФАС проверить обоснованность роста цен на маргарин

Союз хлебопечения попросил ФАС проверить обоснованность роста цен на маргарин

Национальный союз хлебопечения (НСХ) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить цены на масложировую продукцию.

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