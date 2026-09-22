Согласован облик нового спорткомплекса для СКА на улице Латышских стрелков

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на первом этаже разместят ледовую арену, раздевалки, тренерские и судейскую комнаты, помещения для хранения, сушки и заточки коньков и амуниции, хладоцентр, зону для льдоуборочной машины, медицинские и рабочие кабинеты.