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Согласован облик нового спорткомплекса для СКА на улице Латышских стрелков

Согласован облик нового спорткомплекса для СКА на улице Латышских стрелков

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на первом этаже разместят ледовую арену, раздевалки, тренерские и судейскую комнаты, помещения для хранения, сушки и заточки коньков и амуниции, хладоцентр, зону для льдоуборочной машины, медицинские и рабочие кабинеты.

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