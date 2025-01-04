Как только интенсивность российских ударов пошла вверх, сразу тут, в нашем инфопространстве резко активизировались вопли "Аа-ааа! Там тоже такие же русские люди, а вы пришли к ним домой, и их же убиваете! О-оой! А они просто защищают свою ихнюю Родину, борются против сепаратизьму! Гады-звери!!! Далойвайну, штыкфземлю!!!" Ну стараются ещё вместо слова "вы" (пришли и убиваете) орать "МЫ".
Они там просто боролись с сепаратизмом, а вы взяли и напали!
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игорь petroff
от куда вы только выползаете СТРАТЕГИ!
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48 мин.
Andrew Fox
Да есть в РФ некоторые законы...
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36 мин.
Александр Николаевич
ВСЕ правильно в статье- как в Азбуке Морзе!!! Особенно, что РОССИЯ правоприемница СССР со ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ...!!! А "УСРАИНА", что ЭТО!? Петлюровская "У,," - не было и нет таких понятий! Где юридические основы этого "гос ва"!? А... - ПАХАНЫ типа сша, еэса ее признали - ЧУШЬ!
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10 мин.
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