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«Единая Россия» отметила свой 21-ый День рождения

«Единая Россия» отметила свой 21-ый День рождения

По мнению партийцев, лучшее поздравление ко Дню рождения – это благодарность людям. В своих аккаунтах руководство реготделения поблагодарило ямальцев за доверие, отзывчивость и участие в общем деле – поддержке солдат и помощи мирному населению на новых российских территориях   «Благодарю всех ямальцев, кто в этот судьбоносный период для нашей истории, вместе с «Единой Россией» собирает и доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса и других новых российских регионов, а также нашим бойцам, принимающим участие в СВО.

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