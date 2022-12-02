«Единая Россия» отметила свой 21-ый День рождения

По мнению партийцев, лучшее поздравление ко Дню рождения – это благодарность людям. В своих аккаунтах руководство реготделения поблагодарило ямальцев за доверие, отзывчивость и участие в общем деле – поддержке солдат и помощи мирному населению на новых российских территориях «Благодарю всех ямальцев, кто в этот судьбоносный период для нашей истории, вместе с «Единой Россией» собирает и доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса и других новых российских регионов, а также нашим бойцам, принимающим участие в СВО.