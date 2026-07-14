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Газета.ру

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В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу воевавшего за ВСУ испанца Нието

В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу воевавшего за ВСУ испанца Нието

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Испании Виктора Мартина Нието, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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