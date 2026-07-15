Председатель СК России провел повторный личный прием заявителей из Кемеровской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел повторный прием заявителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Кемеровской области.
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