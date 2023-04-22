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Валиева об Олимпиаде-2022: «Не хотелось тревожить маму, я фильтровала то, что я ей писала. Выговаривала все, что думаю, Марку Кондратюку»

– Ты всегда подчеркиваешь, что мама очень помогает и всегда помогала в спорте. Как думаешь, ты смогла бы пройти этот путь без такого участия? – Нет.

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