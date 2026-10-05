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Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию из-за обысков в рамках дела Эпштейна

Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию из-за обысков в рамках дела Эпштейна

Брат короля Великобритании Карла III, бывший принц Эндрю, подал в суд на полицию из-за обысков, которые ранее прошли в его резиденциях в рамках скандального дела миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.

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