Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

Жители Москвы активно проявляют свою гражданскую позицию Представителям СМИ Москвы стало известно, что в Москве зафиксирована рекордно высокая активность избирателей после первых двух дней голосования на выборах президента России.
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