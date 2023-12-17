Визит Президента в ОАЭ и КСА: послесловие без эйфории

Визит Президента в ОАЭ и КСА вызвал едва ли не эйфорию в отечественном медиапространстве: с одной стороны, отчасти оправданную, с другой – существенное военное присутствие США на Аравийском полуострове вряд ли делает расположенные там монархии в полной мере самостоятельными.