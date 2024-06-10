ВКС РФ отбомбились по опорному пункту и живой силе ВСУ ФАБами-500

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.
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