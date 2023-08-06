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  • Аурелия Запсенко
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SMAS-лифтинг: об инновационной косметической процедуре

Развитие современных технологий и появления новейших устройств не обошло стороной индустрию красоты. Благодаря чему центр косметологии «Skinerica» готов предложить своим клиентам кроме прочих передовых косметических услуг инновационную процедуру SMAS-лифтинг.

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