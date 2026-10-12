Руслан Нигматуллин приедет в Орел давать автографы

В субботу, 17 октября, на матч «Орел» - «Зенит» (Пенза) на автограф-сессию приедет легендарный вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
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