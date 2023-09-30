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26 странных фобий, о которых вы, возможно, никогда не слышали

26 странных фобий, о которых вы, возможно, никогда не слышали

Базовая эмоция человека — страх, который сигнализирует о реальной опасности. Однако, когда людские страхи не поддаются логическому объяснению, излишнюю тревогу и неконтролируемый ужас вызывают предметы, явления, ситуации или живые существа, которые не несут в себе никакой опасности, — это уже серьезное психическое расстройство, называемое фобией.

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