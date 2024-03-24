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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев об уходе Билялетдинова: «Он не мальчик. Принял решение, которое посчитал нужным. Сезон для него был не очень простой, здоровья оставил немало, думаю»

Ранее 69-летний специалист объявил, что покидает пост главного тренера клуба. В первом раунде Кубка Гагарина казанский клуб вылетел от «Автомобилиста» (1-4).

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