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Минфин России не планирует полностью уходить от привязки доллару

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости/Прайм. Минфин России не планирует полностью отказаться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, сообщил министр Антон Силуанов в интервью РБК.

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