ЕС не собирается продлевать «торговый безвиз» с Украиной, вернет довоенные условия

Европейский Союз не будет продлевать «торговый безвиз» после 5 июня 2025 года, однако позже внесет некоторые изменения в условия зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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