«Бессмертный полк» состоится во всех школах России 🔹В учреждениях пройдут «Разговоры о важном». 🔹В мае в школах вместо традиционного звонка будут звучать песни о Великой Отечественной войне.
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«Бессмертный полк» состоится во всех школах России 🔹В учреждениях пройдут «Разговоры о важном». 🔹В мае в школах вместо традиционного звонка будут звучать песни о Великой Отечественной войне.