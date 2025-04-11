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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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«Бессмертный полк» состоится во всех школах России

«Бессмертный полк» состоится во всех школах России 🔹В учреждениях пройдут «Разговоры о важном». 🔹В мае в школах вместо традиционного звонка будут звучать песни о Великой Отечественной войне.

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