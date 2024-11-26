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Zero Hedge

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Why Trump's Tariffs Underwhelmed The Market, And Why Was Vietnam Excluded

Why Trump's Tariffs Underwhelmed The Market, And Why Was Vietnam Excluded

Why Trump's Tariffs Underwhelmed The Market, And Why Was Vietnam Excluded As we reported last night, president-elect Trump announced he intends to levy a 25% tariff on all imports from Mexico and Canada and an additional 10% tariff on imports from China.

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