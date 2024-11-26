Why Trump's Tariffs Underwhelmed The Market, And Why Was Vietnam Excluded As we reported last night, president-elect Trump announced he intends to levy a 25% tariff on all imports from Mexico and Canada and an additional 10% tariff on imports from China.
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