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Марсоход NASA обнаружил образование, которое похоже на раскрытую окаменевшую книгу

Марсоход NASA обнаружил образование, которое похоже на раскрытую окаменевшую книгу

Марсоход NASA Curiosity при исследовании кратера Гейл обнаружил объект, напоминающий книгу. Формацию можно было бы счесть просто камнем необычной формы, но под «обложкой» ученым удалось разглядеть и страницы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
но под «обложкой» ученым удалось разглядеть и страницы. &quot; А  там  написано  -  Здесь был  Вася😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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16 час.
Сергей Трофимов
а может быть это просто слюда
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12 час.
ХА
Харченко Александр
Кусок породы, размытый ветром и песком
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11 час.

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