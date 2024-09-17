Марсоход NASA обнаружил образование, которое похоже на раскрытую окаменевшую книгу

Марсоход NASA Curiosity при исследовании кратера Гейл обнаружил объект, напоминающий книгу. Формацию можно было бы счесть просто камнем необычной формы, но под «обложкой» ученым удалось разглядеть и страницы.
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